Colisão aconteceu dentro de aeroporto no Arizona - AFP

Publicado 11/02/2025 08:37 | Atualizado 11/02/2025 08:38

Uma colisão entre dois jatos particulares deixou ao menos um morto e quatro feridos em um aeroporto do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos. O acidente aconteceu na tarde (horário local) desta segunda-feira (10).

De acordo com o site "ABC15 Arizona", o acidente deixou outras quatro pessoas feridas. A situação aconteceu no Aeroporto de Scottsdale, na Região Metropolitana de Phoenix.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um jato executivo de médio porte que perdeu o controle e acabou colidindo com outro que estava estacionado. Confira:

Uma pessoa morre após colisão de jatos particulares em aeroporto nos EUA.



Ainda segundo a publicação do veículo norte-americano, a aeronave chegava de Austin, no Texas. Durante a aterrisagem, o trem de pouso teria apresentado uma falha, que fez com que o avião perdesse o controle. O piloto não resistiu à colisão.



Das outras quatro pessoas que estavam à bordo, três foram encaminhadas para um hospital da região, enquanto uma recusou o atendimento.