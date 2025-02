Donald Trump é muito atuante na guerra entre Israel e Hamas - Andrew Harnik/AFP

Donald Trump é muito atuante na guerra entre Israel e HamasAndrew Harnik/AFP

Publicado 11/02/2025 07:30





Para o chefe de Estado americano, Israel deveria "cancelar" o acordo de cessar-fogo com o movimento islamista palestino se esse prazo não for cumprido.



"No que diz respeito a mim, se todos os reféns não forem devolvidos antes de sábado às 12h em ponto — acho que é uma hora apropriada — diria que o cancelem, não se admitem mais apostas e que se desate o inferno", disse Trump.



O republicano acrescentou que "todos" os reféns restantes deveriam ser libertados, "não pouco ou pouco, não dois e um, e três e quatro e dois". "Queremos eles todos de volta", insistiu.



Trump disse que provavelmente falaria com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre este prazo. Ele não entrou em detalhes sobre o que quis dizer com "inferno". "O Hamas vai se inteirar do que quero dizer", comentou.



Ao ser questionado se descartava uma possível participação das forças americanas, Trump respondeu: "Vamos ver o que acontece."



Resposta israelense O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "terrível" a ameaça do Hamas de adiar a próxima libertação de reféns israelenses e disse que vai provocar um "inferno" se eles não forem entregues antes do meio-dia de sábado (15). Israel também criticou o comunicado do Hamas e disse se tratar de uma violação do acordo.Para o chefe de Estado americano, Israel deveria "cancelar" o acordo de cessar-fogo com o movimento islamista palestino se esse prazo não for cumprido."No que diz respeito a mim, se todos os reféns não forem devolvidos antes de sábado às 12h em ponto — acho que é uma hora apropriada — diria que o cancelem, não se admitem mais apostas e que se desate o inferno", disse Trump.O republicano acrescentou que "todos" os reféns restantes deveriam ser libertados, "não pouco ou pouco, não dois e um, e três e quatro e dois". "Queremos eles todos de volta", insistiu.Trump disse que provavelmente falaria com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre este prazo. Ele não entrou em detalhes sobre o que quis dizer com "inferno". "O Hamas vai se inteirar do que quero dizer", comentou.Ao ser questionado se descartava uma possível participação das forças americanas, Trump respondeu: "Vamos ver o que acontece."

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, denunciou nesta segunda-feira (10) que o anúncio do Hamas de adiar a libertação de reféns em Gaza é "uma violação total" do acordo de cessar-fogo e afirmou ter ordenado ao exército que se prepare "para todos os cenários".



"O anúncio do Hamas sobre a interrupção da libertação dos reféns israelenses constitui uma violação total do acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns", e o exército recebeu a ordem de "se preparar para todos os cenários", declarou Katz em um comunicado.



O Hamas havia anunciado anteriormente o adiamento indefinido da próxima libertação de reféns, acusando Israel de descumprir compromissos.



"A libertação de prisioneiros (reféns israelenses), que estava programada para o próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até novo aviso, dependendo do cumprimento do acordado sobre a ocupação e dos compromissos retroativos das semanas passadas", disse Abu Obeida, porta-voz do braço armado do grupo, as Brigadas Al Qassam, em um comunicado.

Com informações da AFP.