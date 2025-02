Trump afirmou que canudos de papel "quebram e explodem" - AFP

Publicado 11/02/2025 09:11

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10) uma ordem executiva para reverter a proibição imposta pelo ex-presidente Joe Biden sobre canudos de plástico no governo federal.

"Estamos voltando aos canudos de plástico. Essas coisas não funcionam", disse Trump no Salão Oval após assinar o decreto, referindo-se aos canudos de papel. "Já os tive muitas vezes e, ocasionalmente, eles quebram, explodem."

Trump já havia anunciado a medida na última sexta-feira (7) em sua conta no X (antigo Twitter). Em julho de 2024, Biden prometeu "eliminar gradualmente" os plásticos no serviço de alimentação federal, com o fim das aquisições previsto para 2027.

"A produção e o desperdício de plástico dobraram nas últimas duas décadas, poluindo nossos oceanos, envenenando o ar das comunidades próximas às instalações de produção e ameaçando a saúde pública", disse o governo democrata na época.

O republicano também afirmou que o mandato de Joe Biden estava "morto".

"O MANDATO do Crooked Joe, 'NÃO USE CANUDOS DE PLÁSTICO, SÓ PAPEL', ESTÁ MORTO! Aproveite sua próxima bebida sem um canudo que se dissolve repugnantemente na sua boca!!!", ele escreveu.