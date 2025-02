Homens tentaram explodir mais de 30 torres de alta tensão nas usinas nucleares de Leningrado e Kalinin - Reprodução

Publicado 12/02/2025 14:28

Um tribunal russo condenou, nesta quarta-feira, 12, dois homens ucranianos a 23 anos de prisão cada um por tentar cortar o fornecimento de energia de duas usinas nucleares perto de Moscou e São Petersburgo em nome da Ucrânia, disse um porta-voz do tribunal.

A Rússia tem sido atingida por uma onda de incidentes de sabotagem desde que atacou a Ucrânia em fevereiro de 2022, dos quais quase todos as forças de segurança atribuem a pessoas que trabalham para Kiev.



Oleksandr Maistruk e Eduard Usatenko, 47 e 51 anos respectivamente, tentaram explodir "mais de 30 torres de alta tensão nas usinas nucleares de Leningrado e Kalinin", disse a porta-voz do tribunal de São Petersburgo, Daria Lebedeva, no Telegram.



"Os réus queriam desligar os reatores nucleares", acrescentou, acusando-os de trabalhar para o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia e de realizar o ataque na véspera do Dia da Vitória da Rússia, 9 de maio.



Os dois homens conseguiram explodir uma torre e colocar explosivos sob outras 11, causando mais de US$ 100 mil (R$ 577 mil) em danos antes de serem capturados, disse.

A usina nuclear de Leningrado fica a menos de 70 quilômetros a oeste de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. A fábrica de Kalinin, na região de Tver, está localizada cerca de 250 quilômetros ao norte de Moscou.



Ambos foram condenados a 23 anos em uma prisão de segurança máxima e multados em 900.000 rublos (US$ 9.500 ou R$ 54.819).