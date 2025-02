Tranyelle Harshman, de 32 anos, ligou para emergência após atirar nas quatro meninas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/02/2025 09:28 | Atualizado 13/02/2025 10:07

Uma mulher atirou na cabeça de suas quatro filhas, matando três e deixando a quarta em estado grave, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, a mãe tirou a própria vida após os disparos.



Tranyelle Harshman, de 32 anos, ligou para emergência na segunda-feira (10) para relatar que suas quatro filhas haviam sido baleados em casa, no condado de Big Horn.



Ao chegarem no local, os policiais encontraram as crianças com ferimentos à bala, junto com a mãe. Apenas uma das meninas, de 7 anos, sobreviveu. As outras três, uma de 9 anos e duas de 2 anos, foram achadas mortas. Tranyelle ainda estava viva quando foi localizada, mas não resistiu aos ferimentos.



O marido de Tranyelle, Cliff Harshman disse ao jornal Cowboy State Daily que sua mulher estava em tratamento para graves problemas de saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e depressão pós-parto.



"Minha mulher não é um monstro", relatou emocionado ao veículo. "A maioria das pessoas não entende como isso afeta o cérebro. É um desequilíbrio químico ... e pode ser exacerbado tentar tratá-lo com medicação."



Cliff é o pai biológico das vítimas mais novas e estava criando as duas mais velhas, uma das quais está internada em um hospital de Salt Lake City. A polícia segue investigando as circunstâncias do crime.

Ajuda



Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades emocionais, é fundamental buscar apoio. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site deles, sendo possível conversar com voluntários treinados para oferecer apoio emocional.

Além disso, serviços de saúde mental, como o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), unidades de pronto atendimento e hospitais também estão disponíveis para quem precisa.