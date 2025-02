Molly Colleen Spears, 35 anos, foi presa e acusada de relacionamento impróprio com menor de idade, nos EUA - Divulgação

Publicado 13/02/2025 16:58

Uma ex-professora de 35 anos, acusada de fazer sexo com um aluno de apenas 15, se entregou à polícia do estado do Texas (EUA) esta semana, quase um ano depois do crime. Molly Colleen Spears foi presa por relacionamento impróprio de segundo grau entre educador e aluno, em um caso ocorrido no dia 12 de junho de 2023, de acordo com registros judiciais.

Spears dava aula de artes e línguas em uma escola do ensino médio na pequena cidade de Mont Belvieu. Ela

pediu demissão em junho de 2023 logo depois do caso se tornar público. Os advogados das duas partes não quiseram se manifestar sobre o assunto.



A ex-professora, no entanto, só teve o mandado de prisão expedido no último dia 8. Spears se entregou na cadeia do Condado de Chambers, na terça-feira passada (11) e foi libertada sob fiança de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 280 mil).