Israel e Hamas estão em trégua para troca entre reféns e prisioneiros neste momento - AFP

Publicado 13/02/2025 14:36

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (13), que "atingiu" um lançador de foguetes na Faixa de Gaza após detectar o disparo de um projétil que, segundo afirmou, caiu em território palestino.



"O Exército israelense atingiu um lançador de foguetes do qual um disparo foi identificado na Faixa de Gaza", disse em um comunicado, acrescentando que um foguete disparado de Gaza caiu em território palestino.

Próximas trocas entre Israel e Hamas



Israel também afirmou, nesta quinta-feira, que espera que o Hamas liberte três reféns vivos no sábado para garantir a continuação do cessar-fogo em Gaza, depois que o movimento palestino assegurou que respeitaria o cronograma estipulado pelo acordo de trégua.



A primeira fase do acordo de trégua, que entrou em vigor em 19 de janeiro, em Gaza, permitiu cinco trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.



O movimento islamista palestino, que governa Gaza, anunciou no início desta semana o adiamento da próxima troca marcada para este sábado, sujeita ao "cumprimento" do acordo e dos "compromissos retroativos das últimas semanas".

Com informações da AFP.