Volodymyr Zelensky durante telefonema com o Donald Trump em Kiev Serviço de Imprensa Presidencial da Ucrânia / AFP

Publicado 13/02/2025 12:16

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira (13) que quer definir um plano com Washington para "deter Putin" antes das negociações com Moscou sobre o fim do conflito.

"Os contatos entre a Ucrânia e os Estados Unidos são uma prioridade para nós. E somente depois disso, e depois que um plano para deter Putin for posto em prática, acho que será adequado falar com os russos", disse Zelensky, um dia após o presidente americano, Donald Trump, ter mantido contatos separados, primeiro com o presidente russo e depois com o presidente ucraniano, o que este último descreveu como um gesto pouco "agradável".