Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feiraIranian Presidency / AFP

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (13) que seu país reconstruiria suas instalações nucleares se elas fossem destruídas em ataques, depois que a imprensa dos Estados Unidos informou que Israel poderia lançar um ataque a instalações nucleares estratégicas no Irã.

"Eles estão ameaçando atacar a nossa instalação nuclear de Natanz. Foram as mentes de nossos filhos que as construíram", disse Pezeshkian durante uma visita à província de Bushehr, no sul.

"Se eles destruírem cem (instalações nucleares), nossos filhos construirão mil", afirmou, sem fazer referência direta aos relatos da mídia americana.

O The Washington Post e o Wall Street Journal, citando autoridades de inteligência dos EUA, disseram que Israel provavelmente atacará as instalações nucleares iranianas de Fordo e Natanz, no centro do Irã, no primeiro semestre de 2025.

Em seu retorno à Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, reintroduziu sua política de "pressão máxima" em meio a temores de que este país esteja tentando desenvolver armas nucleares, o que o Irã nega.

