Veículo saiu da pista e capotou vários metros abaixo da estrada em uma área arborizada - Divulgação

Publicado 15/02/2025 14:01 | Atualizado 15/02/2025 14:02

Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas neste sábado (15) após um ônibus cair em um barranco no leste de El Salvador, no segundo acidente deste tipo na América Central em uma semana, anunciou a presidência do país.

O veículo saiu da pista e capotou vários metros abaixo da estrada em uma área arborizada no quilômetro 75 da rodovia Pan-Americana, uma região conhecida como Quebrada Seca, na localidade de San Vicente. A secretaria presidencial de El Salvador confirmou "a primeira morte" e "pelo menos 30 pessoas feridas".

Os bombeiros estão retirando alguns dos feridos em macas, enquanto outros estão sendo tratados na beira da estrada. Várias ambulâncias foram levadas ao local.

Este é o segundo acidente de ônibus com vítimas na América Central na semana, depois que outro coletivo despencou de um barranco na Guatemala na segunda-feira, matando 55 pessoas.