Em nota difundida na noite de sábado (15) pela Presidência, Noboa agradeceu a Mónica Palencia por seus serviçosIsaac Castillo / Assessoria de Imprensa da Presidência do Equador / AFP

Publicado 16/02/2025 15:27

O presidente do Equador, Daniel Noboa, substituiu a ministra do Interior, encarregada da segurança civil, e designou para seu lugar um policial reformado, em meio à guerra contra o crime organizado.

Em nota difundida na noite de sábado (15) pela Presidência, Noboa agradeceu a Mónica Palencia por seus serviços e anunciou que a partir de agora o cargo será ocupado pelo general Fausto Buenaño.

O militar reformado foi comandante da polícia em três das regiões mais conflituosas do país, entre elas a cidade portuária de Guayaquil e localidades vizinhas.

Buenaño combateu as quadrilhas criminosas que traficam cocaína. Ele conta que em 1993 foi sequestrado e torturado pela guerrilha colombiana das Farc na fronteira com o país vizinho.

A luta contra o crime e as quadrilhas do narcotráfico é o principal desafio de Noboa, que em 13 de abril tentará a reeleição no segundo turno das eleições presidenciais com Luisa González.

Noboa superou González no primeiro turno por estreita margem.

A ministra demissionária Palencia, um dos nomes mais próximos a Noboa, era criticada por sua política para combater a espiral de violência no país e foi submetida a um julgamento político pelo Congresso, que acabou absolvendo-a por falta de votos para destituí-la.

A polícia informou que na tarde de sábado "vários indivíduos" vestidos de militares entraram em Samborondón, área nobre perto de Guayaquil, e mataram três pessoas, atirando contra elas à "queima-roupa".

Noboa também substituiu seu ministro da Saúde e o diretor do SNAI, órgão encarregado dos presídios.

As prisões são outro epicentro do conflito, pois ali os criminosos têm se envolvido em confrontos que já deixaram centenas de mortos.

As disputas pelo controle do narcotráfico, com células de cartéis mexicanos, desatou uma violência sem precedentes no país.

Em 2023, o Equador registrou uma taxa de homicídios recorde de 47 por 100.000 habitantes. Em 2024, a taxa diminuiu para 38/100.000, segundo dados oficiais.