Israel vai manter tropas no Líbano - AFP

Publicado 17/02/2025 15:26

O exército de Israel anunciou que manterá sua presença em cinco pontos ao longo da fronteira com o Líbano, apesar do prazo, que se encerra nesta terça-feira, 18, para retirar suas tropas como parte de um cessar-fogo com o Hezbollah. A decisão gerou resistência de Beirute.

Israel justificou sua permanência nas posições, localizadas em terrenos elevados próximos à fronteira, como uma medida para garantir a segurança de suas comunidades após mais de um ano de guerra com o grupo militante. No entanto, a presença prolongada no país pode aumentar as tensões, enquanto Israel tenta gerir acordos de cessar-fogo frágeis tanto no Líbano quanto em Gaza.

"Com base na situação atual, manteremos temporariamente pequenas quantidades de tropas em cinco pontos estratégicos ao longo da fronteira no Líbano, para que possamos continuar a defender nossos residentes e garantir que não haja ameaças imediatas", disse o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz do exército israelense, a jornalistas.

Com vistas para as comunidades israelenses na fronteira, as posições permitirão que o exército responda rapidamente a quaisquer ameaças, afirmou. Shoshani ressaltou que a medida é temporária e que o controle dos pontos será, eventualmente, transferido para as forças armadas libanesas, sem especificar datas.

O presidente libanês, Joseph Aoun, declarou nesta segunda-feira, 17, que as forças armadas do país estão preparadas para a transferência de controle e enfatizou a importância da retirada completa de Israel. "O inimigo israelense não pode ser confiado, e tememos que a retirada completa não seja alcançada amanhã", afirmou.