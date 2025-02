Starmer anunciou que conversará novamente com Zelensky nos próximos dias - Henry Nicholls/AFP

Publicado 17/02/2025 18:55

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "uma garantia de segurança dos Estados Unidos é a única maneira efetiva de deter a Rússia de atacar a Ucrânia novamente" A declaração foi feita após uma reunião entre líderes europeus, que discutiram, em Paris, o futuro das negociações para um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

Starmer destacou que o Reino Unido assumirá um papel de "liderança" nas negociações, afirmando que "é hora de assumirmos a responsabilidade pela nossa segurança, pelo nosso continente". Ele sugeriu ainda que a UE precisa aumentar os investimentos em defesa para proteger sua própria região. "Nós, europeus, teremos que fazer mais. Os europeus terão que agir, tanto em termos de gastos quanto das capacidades que fornecemos", acrescentou, referindo-se aos suprimentos enviados à Ucrânia.

Além disso, o premiê britânico anunciou que conversará novamente com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nos próximos dias. Ele também confirmou que viajará para Washington na próxima semana para discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre como as duas nações podem contribuir para uma "paz duradoura" na Ucrânia.

"Na volta de minha viagem aos EUA, prevemos uma nova reunião com os colegas europeus", disse Starmer. Para ele, o conflito na Ucrânia não afeta apenas os ucranianos, mas "é uma questão existencial para a Europa como um todo". O premiê britânico também afirmou que o mundo está "no início do processo" rumo à paz na Ucrânia e reiterou que pode considerar o envio de tropas do Reino Unido ao território ucraniano, caso seja firmado um acordo de paz duradoura.