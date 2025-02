Papa Francisco enviou uma mensagem aos líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro - John Thys/AFP

Publicado 18/02/2025 10:36 | Atualizado 18/02/2025 10:49

O Papa Francisco, de 88 anos, passou uma "noite tranquila" no hospital Gemelli, em Roma, informou o Vaticano nesta terça-feira (18). Segundo o comunicado, o pontífice respira autonomamente e segue a recomendação de "repouso absoluto", prescrita pela equipe médica.

"O Papa dormiu, ao acordar tomou café da manhã e se dedicou à leitura de alguns jornais, como faz regularmente", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

O argentino entrou no quinto dia de hospitalização por um quadro de infecção respiratória polimicrobiana. Não há previsão de alta.

Até o momento, não há informações sobre o próximo domingo ou outras alterações na agenda papal. A única informação divulgada nesta manhã é que os compromissos de sábado, 22 de fevereiro, foram cancelados

Já para a Missa prevista no domingo (23) às 9h, na Basílica de São Pedro, em ocasião do Jubileu dos diáconos, o Papa delegou a Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

No primeiro informe de segunda-feira (17), os médicos disseram que "todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo" e que exigiria "internação hospitalar adequada". A última atualização, afirmava que o papa não tinha febre e seu "estado era estável".

No último domingo, 16, Francisco deixou de presidir a oração semanal do Angelus pela primeira vez. A Santa Sé confirmou o cancelamento dos compromissos de segunda. O Papa deveria ter ido aos estúdios de cinema de Cinecitta, em Roma, para se encontrar com artistas como parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica.



Embora suas audiências privadas raramente sejam anunciadas com antecedência, o próximo compromisso agendado do Papa seria sua audiência geral semanal na quarta-feira, 19, que também foi cancelada.

Segundo o Vaticano, o pontífice ficou "comovido com as numerosas mensagens de carinho" que recebeu, além de mensagens e desenhos com votos de melhoras de fiéis que também estão internados no hospital.



"O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de carinho e de proximidade que continua a receber nestas horas; em particular, deseja expressar o seu agradecimento aos que se encontram atualmente internados no hospital, pelo carinho e amor que expressam através dos desenhos e mensagens de bons votos. Ele ora por eles e pede que orem por ele", disse.

O argentino, que teve parte de um pulmão removida após infecção quando jovem, é conhecido por ser um workaholic que mantém um ritmo extenuante apesar de sua saúde cada vez mais precária.



Quando teve um grave caso de pneumonia em 2023, ele saiu depois de três dias e só admitiu depois que havia sido internado urgentemente após se sentir fraco e com dor aguda no peito. Desta vez, Francisco insistiu em terminar suas audiências matinais de sexta-feira, 14, antes de deixar o Vaticano, mesmo com dificuldades para falar por causa da falta de ar.

