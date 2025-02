Papa Francisco teve piora na saúde nos últimos anos - AFP

Publicado 18/02/2025 08:15

O Vaticano anunciou nesta terça-feira (18) que cancelou os compromissos do Papa Francisco para o fim de semana. O pontífice, de 88 anos, entrou no quinto dia de hospitalização por quadro infecção respiratória polimicrobiana. Não há previsão de alta.



"Devido ao estado de saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado 22 de fevereiro está cancelada e Francisco não poderá presidir a missa de domingo", anunciou a Santa Sé em um comunicado.

"O Santo Padre continua afebril e continua a terapia prescrita. As condições clínicas são estáveis. Esta manhã recebeu a Eucaristia e posteriormente dedicou-se a algumas atividades de trabalho e leitura de textos", detalha o comunicado.

No informe anterior, os médicos disseram que "todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo " e que exigiria "internação hospitalar adequada".

No último domingo, 16, Francisco deixou de presidir a oração semanal do Angelus pela primeira vez. A Santa Sé confirmou o cancelamento dos compromissos de segunda. O Papa deveria ter ido aos estúdios de cinema de Cinecitta, em Roma, para se encontrar com artistas como parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica.



Embora suas audiências privadas raramente sejam anunciadas com antecedência, o próximo compromisso agendado do Papa seria sua audiência geral semanal na quarta-feira, 19, que também foi cancelada.

Segundo o Vaticano, o pontífice ficou "comovido com as numerosas mensagens de carinho" que recebeu, além de mensagens e desenhos com votos de melhoras de fiéis que também estão internados no hospital.



"O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de carinho e de proximidade que continua a receber nestas horas; em particular, deseja expressar o seu agradecimento aos que se encontram atualmente internados no hospital, pelo carinho e amor que expressam através dos desenhos e mensagens de bons votos. Ele ora por eles e pede que orem por ele", disse.

O argentino, que teve parte de um pulmão removida após infecção quando jovem, é conhecido por ser um workaholic que mantém um ritmo extenuante apesar de sua saúde cada vez mais precária.



Quando teve um grave caso de pneumonia em 2023, ele saiu depois de três dias e só admitiu depois que havia sido internado urgentemente após se sentir fraco e com dor aguda no peito. Desta vez, Francisco insistiu em terminar suas audiências matinais de sexta-feira, 14, antes de deixar o Vaticano, mesmo com dificuldades para falar por causa da falta de ar.

*Com informações da AFP