Hamas e Israel ainda não negociaram a segunda fase da trégua - BASHAR TALEB / AFP

Publicado 18/02/2025 16:30

Um oficial do Hamas afirmou nesta terça-feira, 18, que grupo chegou a um acordo com Israel para libertar os corpos de quatro reféns israelenses mortos em Gaza na quinta-feira, 20, e seis sequestrados vivos no sábado, 22. Em troca, Tel-Aviv deve permitir a entrada de casas móveis e equipamentos de construção para que parte dos escombros sejam removidos na Faixa de Gaza.

Os seis são os últimos reféns vivos que serão libertados nesta fase do cessar-fogo. Hamas e Israel ainda não negociaram a segunda fase da trégua, na qual o grupo terrorista deve libertar dezenas de reféns que seguem no enclave palestino em troca de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada israelense de Gaza.

Segundo um comunicado das famílias dos reféns, Israel informou que o Hamas deve libertar Omer Wenkert, Omer Shem Tov, Eliya Cohen, Tal Shoham, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed no sábado, 22. Mengistu e al-Sayed estão na Faixa de Gaza desde 2015, quando ambos cruzaram a fronteira para o enclave palestino.

Família Bibas

Khalil al-Hayya, um importante negociador do Hamas, afirmou que os corpos de Shiri Bibas e de seus dois filhos Ariel e Kfir seriam entregues a Israel na quinta-feira, 20. O grupo terrorista havia apontado em novembro de 2023 que os três reféns foram mortos em um bombardeio israelense, mas a informação não foi confirmada por Israel. O pai das crianças e marido de Shiri Bibas, Yarden Bibas, foi libertado no início do mês.

Israel não confirmou as suas mortes e o gabinete do primeiro-ministro instou o público a não distribuir "fotos, nomes e rumores".

Kfir, que tinha 9 meses na época, foi o refém mais jovem feito no ataque terrorista do Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, que deixou 1,2 mil mortos no sul de Israel. Um vídeo do sequestro mostrou Shiri envolvendo seus meninos ruivos em um cobertor e sendo levada por terroristas do Hamas.

Negociação

Uma autoridade israelense, que conversou sob condição de anonimato com a Associated Press (AP), disse que o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu concordou em permitir a entrada de casas móveis e equipamentos de construção em Gaza como parte dos esforços para acelerar a libertação dos reféns.

Na semana passada, o Hamas ameaçou suspender as libertações, citando a recusa em permitir a entrada de casas móveis e ajuda humanitária, mas os negociadores de Catar e Egito conseguiram reverter a situação.

Espera-se que Israel continue libertando centenas de prisioneiros palestinos, muitos deles cumprindo penas de prisão perpétua por ataques terroristas, em troca dos reféns. Durante a primeira fase, Israel também deverá libertar todas as mulheres e crianças detidas em Gaza desde o início da guerra.

Fase do acordo

Na fase atual do acordo, o grupo terrorista concordou em libertar 33 reféns israelenses, sendo que oito estão mortos. Se as próximas liberações ocorrerem conforme planejado, quatro corpos permanecerão e deverão ser devolvidos na próxima semana. Na semana passada, Israel confirmou a morte de Shlomo Mansour, refém de 86 anos que está na lista da primeira fase.

Após o fim da primeira parte da trégua, 63 reféns devem seguir na Faixa de Gaza, sendo que cerca de metade estão mortos. O cessar-fogo termina no início de março e existem temores de que os combates sejam retomados. As negociações para a segunda fase deveriam começar no início deste mês.