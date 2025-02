Tamyrihu Hubbard, de 24 anos, foi presa no domingo nos Estados Unidos - Reprodução/ Fox 8 News

Publicado 19/02/2025 10:43

Uma mulher foi presa após matar o namorado durante uma discussão sobre comida de café da manhã no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo o Gabinete do Xerife da Paróquia de St. John, Tamyrihu Hubbard, de 24 anos, atirou no peito de seu companheiro, Joshua Jones.



A polícia foi acionada por volta das 10h30 do domingo (16), quando Tamyrihu ligou para os serviços de emergência informando que havia disparado contra o namorado. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Joshua incosciente, com um ferimento à bala. Ele não resistiu e foi declarado morto.



De acordo com o jornal norte-mericano Walb, Tamyrihu relatou aos investigadores que a discussão teve início por causa da comida servida no café da manhã e acabou escalando para um confronto mais grave.



Ela foi presa e indiciada por assassinato em segundo grau.