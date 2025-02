Aeroporto Regional de Marana, no Arizona, EUA - Reprodução/Google Maps

Publicado 19/02/2025 16:31 | Atualizado 19/02/2025 17:36

Dois aviões de pequeno porte colidiram nesta quarta-feira, 19, no Aeroporto Regional de Marana, no Arizona, Estados Unidos, conforme informou o Departamento de Polícia local. As autoridades confirmaram que ao menos uma pessoa morreu na colisão.



De acordo com a Newsweek, cada aeronave transportava duas pessoas a bordo.



Os primeiros socorristas ainda estão no local, conforme informaram as autoridades de Marana.



Mais detalhes ainda são escassos.



Até o momento, não há informações sobre os aviões envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente.