Fort Knox guarda as reservas de ouro dos Estados UnidosYouTube/Reprodução

Publicado 20/02/2025 11:55

Enquanto retornava a Washington a bordo do Air Force One na noite da quarta-feira, 19, um repórter perguntou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se Elon Musk, o chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), buscaria cortes de orçamento em atividades do Pentágono

Trump respondeu de maneira confusa, e disse que Musk estaria de olho no Fort Knox, o lendário depósito para as reservas de ouro americanas, no Estado do Kentucky. O repórter questionou o motivo, e Trump respondeu: "Para garantir que o ouro esteja lá".

Um outro repórter, que pareceu intrigado com a resposta, perguntou para onde o ouro teria sido levado, e Trump afirmou: "Se o ouro não estiver lá, vamos ficar muito chateados".

Durante a semana, Musk fez várias postagens nas redes sociais sobre a questão. "Quem está confirmando que o ouro não foi roubado de Fort Knox?", escreveu na segunda-feira, 17, no X. "Talvez esteja lá, talvez não esteja."

O tema é constantemente abordado por conspiracionistas nos Estados Unidos. Questionado sobre o assunto na quarta pela manhã, antes das declarações de Trump, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que "todo o ouro está presente" no Fort Knox e que o local passa por auditorias anuais.