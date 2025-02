Mídia israelense informou que os ônibus estavam estacionados e vazios no momento das explosões - Reprodução

Publicado 20/02/2025 19:03

Várias explosões em ônibus foram registradas nesta quinta-feira (20) na cidade de Bat Yam, no centro de Israel, e a polícia, que indicou que não há feridos, investiga o incidente como um "possível atentado terrorista".

Após as detonações, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou "intensificar" as operações militares na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

"Instruí as IDF [forças armadas] a intensificarem as operações para impedir o terrorismo no campo de refugiados de Tulkarem e em todos os campos de refugiados na Judeia e Samaria", declarou Katz em comunicado, usando um termo empregado em Israel para se referir à Cisjordânia.

A polícia reportou várias "explosões em vários ônibus em diferentes locais de Bat Yam". Segundo informações preliminares, trata-se de um "possível atentado terrorista", acrescentou.

A mídia israelense informou que os ônibus estavam estacionados e vazios no momento das explosões.

"As unidades antibombas da polícia estão buscando outros objetos suspeitos. Pedimos às pessoas que evitem essas áreas e permaneçam alertas diante qualquer objeto suspeito", alertou a corporação.