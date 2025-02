Da esquerda para a direita, Elia Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wankert estão entre os reféns libertados neste sábado - AFP

Publicado 22/02/2025 08:59 | Atualizado 22/02/2025 11:53

Três reféns israelenses libertados pelo Hamas neste sábado (22) na Faixa de Gaza estão sob custódia das forças de Israel, informou o Exército, depois que foram entregues pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).



O Hamas libertou Eliya Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wenkert como parte da sétima troca com Israel, baseada no acordo de trégua com o movimento islamista palestino.



Os três homens foram obrigados, por homens armados e encapuzados, a subir em um palco diante de uma multidão de moradores de Gaza. Em seguida, eles foram escoltados até os veículos do CICV em Nuseirat, no centro de Gaza.



Outros dois reféns, Tal Shoham e Avera Mengistu, foram libertados algumas horas antes em Rafah, no sul do território palestino.



Uma sexta pessoa foi libertada algumas horas depois. Trata-se de Hisham al Sayed, de 37 anos. O homem passou uma década sequestrado em Gaza.

Segundo o Clube de Prisioneiros Palestinos, uma ONG palestina, Israel libertará 602 prisioneiros no sábado, em troca destes seis reféns israelenses.



Com informações da AFP.