Publicado 22/02/2025 17:43

Uma mulher entrou em trabalho de parto durante um voo que decolou de Dakar, capital do Senegal. A passageira alertou a tripulação de cabine sobre fortes dores, sem saber que estava prestes a dar à luz.

A comissário de bordo Jennifer Joe percebeu que as cólicas estomacais da mulher eram, na verdade, contrações. De acordo com a companhia aérea Brussels Airlines, a funcionária notificou a cabine e os passageiros antes de iniciar o parto, com o auxílio de um médico e um recém-formado em enfermagem que estavam a bordo.



Jennifer, que também é mãe, descreveu a experiência como "mágica". "Como membro da tripulação de cabine, você treina para tudo, até mesmo para o parto – mas nada o prepara para a coisa real", afirmou em uma publicação compartilhada pela companhia aérea nas redes sociais.

"Mas mantivemos a calma, trabalhamos em equipe e seguimos nossos procedimentos. Foi mágico. Se eu não tivesse me tornado um membro da tripulação de cabine, acho que teria sido parteira", acrescentou.



A Brussels Airlines, maior companhia aérea da Bélgica, parabenizou a funcionária por seu profissionalismo e destacou a importância da tripulação de cabine.

"Histórias como essas nos lembram que ser tripulante de cabine é mais do que apenas voar – é cuidar das pessoas, não importa a situação. Foi um verdadeiro reflexo do trabalho em equipe, do cuidado e dos momentos extraordinários que acontecem no céu", escreveu a empresa.

O voo tinha como destino a Bélgica, mas retornou ao Senegal, na África Ocidental.