O novo presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, foi convidado para a cúpula árabe sobre Gaza, em 4 de março - Syrian Presidency / AFP

O novo presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, foi convidado para a cúpula árabe sobre Gaza, em 4 de marçoSyrian Presidency / AFP

Publicado 23/02/2025 19:45

O novo presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, foi convidado para a cúpula árabe sobre Gaza, no Cairo, em 4 de março, em um primeiro convite deste tipo desde que tirou Bashar al Assad do poder, indicaram seus serviços.

"Ahmed al Sharaa recebeu um convite oficial do Presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fatah al Sisi, para participar da cúpula extraordinária do Conselho da Liga Árabe que será realizada em 4 de março", disse a presidência síria em um comunicado.

A reunião tem como objetivo discutir um plano alternativo ao projeto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar o controle do território palestino e deslocar seus habitantes.

A Síria de Assad foi excluída da Liga Árabe no final de 2011 após a sangrenta repressão das manifestações pró-democracia, antes de recuperar seu lugar no cenário diplomático árabe em 2023.