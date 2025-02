Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 24/02/2025 07:49 | Atualizado 24/02/2025 09:06

O presidente Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira (24) uma paz duradoura e sustentável na Ucrânia este ano, em um discurso por ocasião do terceiro ano da invasão russa.



"Este ano deveria ser o começo de uma paz real e duradoura. Putin não nos dará a paz, nem nos dará a paz em troca de algo. Temos que conquistar a paz por meio da força, sabedoria e unidade", afirmou Zelensky.

O Kremlin afirmou que quer alcançar uma solução para o conflito ucraniano, ao lado dos Estados Unidos, e acusou a Europa de querer a continuidade das hostilidades.



"Os europeus continuam pelo caminho (...) de continuar a guerra", acusou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.



"Esta convicção dos europeus contrasta totalmente com o desejo de alcançar um acordo sobre a Ucrânia, que é o que estamos fazendo atualmente com os americanos", acrescentou.