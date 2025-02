Roberta Flack - Reprodução / Internet

Roberta Flack Reprodução / Internet

Publicado 24/02/2025 13:16 | Atualizado 24/02/2025 14:09

Rio - A música soul perdeu uma de suas vozes mais marcantes nesta segunda-feira (24). A cantora Roberta Flack, conhecida mundialmente pelo sucesso "Killing Me Softly with His Song", faleceu aos 88 anos. A informação foi confirmada por um representante da artista à revista Variety. Ela deixa um filho, o músico Bernard Wright.

"Estamos de coração partido que a gloriosa Roberta Flack morreu nesta manhã. Ela morreu pacificamente e cercada por seus familiares. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela também era uma educadora orgulhosa", informa o comunicado oficial divulgado pela equipe da artista.

Com uma trajetória repleta de interpretações emocionantes e uma voz inconfundível, Flack consolidou seu nome na história da música. Nascida em 10 de fevereiro de 1937, em Black Mountain, na Carolina do Norte, ela demonstrou talento musical desde a infância, estudando piano e se aprofundando no jazz e no soul. Antes de se tornar uma estrela da música, Flack atuou como professora aos 19 anos, mas decidiu abandonar a profissão para se dedicar inteiramente à carreira artística.



Seu primeiro grande sucesso comercial foi "The First Time Ever I Saw Your Face". A versão de Flack ganhou grande popularidade em 1971 após ser incluída no filme "Perversa Paixão", o que impulsionou sua carreira. Antes disso, ela já havia alcançado o top 10 com sua versão de "You've Got a Friend", de Carole King.



Na sequência, ela conquistou novamente o topo das paradas com "Killing Me Softly with His Song", lançada em 1973 e eternizada como um dos maiores sucessos da música soul. A canção foi premiada com um Grammy e tornou-se um hino da chamada "sofrência" internacional, atravessando gerações com sua melodia delicada. A canção foi regravada pelos Fugees e Lauryn Hill em 1996. A versão deles também alcançou o topo das paradas de R&B.



Ao longo de sua carreira, Flack lançou diversas canções que marcaram a história da música. Em 1974, seu dueto com Donny Hathaway em "Where Is the Love" foi premiado com um Grammy e posteriormente regravado por artistas como Sérgio Mendes e Liza Minnelli.



Nos anos seguintes, Flack continuou sua carreira musical e lançou seu último álbum em 2012, o trabalho trouxe regravações de 12 clássicos dos Beatles, como "Let It Be" e "Hey Jude".



Em 2022, Flack foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que afetou sua capacidade de cantar e falar. Na época, seus representantes anunciaram que, embora a condição a impedisse de se apresentar, "será preciso muito mais do que a ELA para silenciar este ícone".