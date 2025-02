Netanyahu disse que está preparado para retomar a guerra a qualquer momento - AFP

Publicado 24/02/2025 15:57

O Exército israelense indicou na noite desta segunda-feira, 24, em um comunicado, que bombardeou um local de lançamento de foguetes na Faixa de Gaza, depois que um projétil lançado do território palestino caiu nesse local.



"Mais cedo nesta manhã, um projétil lançado [da Faixa de Gaza] caiu no interior (...) e foi identificado. Há pouco, o Exército israelense bombardeou o local de lançamento de onde o projétil foi lançado, assim como outro local de lançamento na região", detalhou o Exército.



A primeira fase do cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor após 15 meses de guerra devastadora, expira no início de março, sem que, até o momento, haja acordos para a segunda fase, destinada a solidificá-lo.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que Israel está preparado para retomar a guerra "a qualquer momento", depois de suspender a libertação de prisioneiros palestinos.



Desde o início do cessar-fogo, o grupo islamista palestino Hamas libertou 25 reféns israelenses vivos em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos.

Ao anunciar o adiamento da libertação de prisioneiros palestinos, Netanyahu argumentou que isso se deve às "cerimônias humilhantes" às quais os reféns israelenses são submetidos em Gaza durante a libertação.



O Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel desencadeou a guerra, advertiu que o adiamento da libertação dos prisioneiros palestinos pode "colocar em perigo" o acordo de cessar-fogo.