O ativista Juan Grabois é um conhecido do papa FranciscoYoutube/Reprodução

Publicado 25/02/2025 13:25

Um ativista e influenciador argentino tentou entrar no quarto do Hospital Gemelli, em Roma, onde o papa Francisco está internado desde o dia 14. A informação é do jornal italiano Corriere della Sera. O incidente foi registrado na tarde dessa segunda-feira, 24.

"O ativista argentino pelos direitos dos trabalhadores Juan Grabois tentou entrar no quarto do papa com o desejo de cumprimentar Francisco. A entrada do quarto é, no entanto, altamente protegida e o influenciador, embora seja um conhecido pessoal do papa, também consultor em um departamento do Vaticano, foi prontamente impedido", disse a publicação.

Na manhã de terça-feira, 25, o Vaticano informou que o pontífice, de 88 anos, teve uma boa noite de descanso . Ele permanece hospitalizado em estado crítico com pneumonia em ambos os pulmões.

"O papa descansou bem a noite toda", disse a Santa Sé em um breve comunicado, no 12º dia de hospitalização em Roma, a mais longa desde que foi eleito pontífice em 2013.

Na noite de segunda-feira, 24, centenas de pessoas, incluindo cardeais, bispos e membros da Cúria Romana, se reuniram na Praça de São Pedro para rezar o Rosário pelo papa Francisco.