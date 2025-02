Guerra iniciou no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 - AFP

Publicado 26/02/2025 07:39

Dois dirigentes do Hamas anunciaram nesta quarta-feira que (26) o movimento palestino entregará na quinta-feira (27) os corpos de quatro reféns israelenses em troca de mais de 600 prisioneiros palestinos, sob o acordo de trégua em Gaza.



"Os mediadores informaram ao Hamas que a troca (de reféns por prisioneiros) acontecerá na quinta-feira (...) Hamas e outras facções da resistência entregarão os corpos de quatro reféns israelenses e, em troca, Israel libertará mais de 600 detentos palestinos", afirmou uma fonte do Hamas à AFP. Outro membro do movimento garantiu que "a troca acontecerá de maneira simultânea".

A fonte não esclareceu quantos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza.



No total, 251 pessoas foram sequestradas. Setenta ainda estão retidos em Gaza, dos quais pelo menos 35 morreram, segundo o Exército israelense.