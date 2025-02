Homem importante do Hezbollah foi morto em ataque israelense nesta quarta-feira (26) - AFP

Homem importante do Hezbollah foi morto em ataque israelense nesta quarta-feira (26)AFP

Publicado 26/02/2025 14:22

O exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (26), um ataque contra um membro "importante" do movimento islamista Hezbollah no Líbano.

"Há pouco tempo, [o exército] realizou um ataque preciso e baseado em informações de inteligência contra um importante terrorista do Hezbollah da unidade 4400 na região de Qasr, no norte do Líbano", indicou o exército em um comunicado.

A agência nacional de notícias libanesa, NNA, reportou que "um drone inimigo atacou um veículo na estrada Hermel-Qasr", no nordeste do país, "deixando um morto e um ferido".

O ataque ocorreu após Israel realizar, na terça-feira, outra ação similar que deixou dois mortos no leste do Líbano, na região de Janta, indicou a NNA.

Segundo o exército israelense, o bombardeio atingiu "terroristas do Hezbollah" que "haviam sido identificados operando em uma instalação de produção e armazenamento de armas estratégicas" do movimento libanês.

Ainda de acordo com o exército israelense, a atividade detectada no local atacado na terça constituía "uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo".

Segundo o exército israelense, a atividade detectada no local atacado na terça-feira constituiu "uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo".

Hezbollah e Israel se acusam mutuamente de violar o acordo de cessar-fogo que pôs fim à guerra em 27 de novembro.

O movimento xiita foi consideravelmente debilitado nesse conflito, pois Israel destruiu grande parte de seu arsenal e matou muitos de seus líderes, provocando seu isolamento na cena política libanesa.

Israel manteve tropas em cinco pontos "estratégicos" na fronteira com o Líbano mesmo após o fim do prazo previsto para sua retirada completa, o que foi denunciado como uma "ocupação" por Beirute e pelo Hezbollah.