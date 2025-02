Estados Unidos imporão uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses - AFP

Publicado 27/02/2025 12:37

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (27) que as tarifas sobre produtos do México e do Canadá entrarão em vigor em 4 de março porque "drogas continuam entrando" nos Estados Unidos procedentes destes países "em níveis muito altos e inaceitáveis".

"Não podemos permitir que este flagelo continue prejudicando os Estados Unidos, portanto, até que seja interrompido ou seriamente limitado", as tarifas "programadas" para "4 de março entrarão em vigor, conforme planejado", anunciou em sua rede Truth Social.

Trump ainda anunciou nesta quinta-feira que os Estados Unidos imporão uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses.

"A China terá que pagar uma tarifa adicional de 10%" em 4 de março porque "uma grande porcentagem" de drogas, "muitas delas na forma de fentanil, são fabricadas e fornecidas" naquele país, disse o magnata republicano em uma mensagem em sua rede Truth Social.