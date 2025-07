Universidade de Columbia, em Nova York, é uma das mais famosas do mundo - Pixabay

A Universidade de Columbia anunciou na quarta-feira (23) que pagará US$ 221 milhões (R$ 1,2 bilhão), ao governo de Donald Trump que havia ameaçado a instituição de retirar fundos federais devido à suposta falta de diligência na proteção de estudantes judeus.

Como parte do acordo, o financiamento federal que o governo Trump suspendeu ou cancelou para a instituição educacional de Nova York no primeiro semestre do ano foi restaurado.

Columbia "alcançou um acordo com o governo dos Estados Unidos para resolver múltiplas investigações de agências federais sobre supostas reveladas das leis federais contra a discriminação" afirmou a instituição em comunicado, ao detalhar que US$ 200 milhões serão pagos em três anos.

A universidade pagará os outros US$ 21 milhões para encerrar as investigações lançadas pela Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego, conforme informado.

Agradecendo à Colômbia por "concordar em fazer a coisa certa", Trump alertou em uma publicação nas redes sociais que "inúmeras outras instituições de ensino superior que prejudicaram tantas pessoas e foram tão injustas (...) ainda estão por vir".

Financiamento federal restabelecido

“Segundo o acordo de hoje, a maioria das subvenções federais que foram canceladas ou suspensas em março de 2025 serão restabelecidas e o acesso de Columbia a bilhões de dólares em subvenções atuais e futuras serão restauradas”, declarou a universidade.

A perspectiva do retorno do financiamento federal traz um rompimento à instituição, que enfrentava uma crescente pressão financeira.

O acordo também é uma vitória para Trump, que alega que as universidades de elite fazem lavagem cerebral nos alunos com ideias esquerdistas.

A Universidade de Harvard, um centro de ensino com séculos de história em Cambridge, Massachusetts, também está em uma disputa com o governo por suas ameaças de corte do financiamento federal.

O acordo desta quarta, cuidadosamente redigido e no qual a Columbia não admitiu nenhuma irregularidade, poderá oferecer uma base para futuros acordos.

“Marca um avanço importante após um período de escrutínio federal constante e incerteza institucional”, disse Claire Shipman, reitora interina da universidade.

“O acordo foi cuidadosamente desenhado para proteger os valores que nos definem e permitir que a nossa associação de pesquisa com o governo federal volte aos trilhos”, acrescentou.

Ações disciplinares

A universidade enfatizou que "o acordo preserva a autonomia e a autoridade da Columbia em relação à contratação de professores, admissões e decisões acadêmicas".

Ao mesmo tempo, a Colômbia manterá uma força de segurança para impedir manifestações em espaços acadêmicos, como os protestos pró-Palestina que eclodiram no ano passado, nos quais os manifestantes entraram em confronto com autoridades e ocuparam prédios da universidade.

Também foram fornecidas em "fornecer prontamente" às autoridades federais as informações solicitadas sobre "disciplinares envolvendo estudantes portadores de visto, que resultaram em expulsões ou suspensões, e registros de prisões conhecidas pela Colômbia ou atividades criminosas".

A própria Colômbia viu-se no centro de uma tortura por acusações de antissemitismo desencadeadas por protestos no campus contra a guerra de Israel em Gaza.

Alguns estudantes judeus disseram que foram intimidados e que as autoridades não agiram para examiná-los.

A Columbia anunciou na terça-feira uma série de punições, incluindo expulsões e retiradas de diplomas, contra quase 80 estudantes que participaram do movimento de protesto pró-Palestina que pediram que a universidade retirasse seus investimentos de Israel.