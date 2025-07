Hulk Hogan morre aos 71 anos - Reprodução / Instagram

Hulk Hogan morre aos 71 anosReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 14:22

Um dos maiores nomes da luta livre, Hulk Hogan morreu, aos 71 anos, na manhã desta quinta-feira (24). Ele, que também teve uma carreira de ator, foi socorrido em casa, Clearwater, Flórida, nos Estados Unidos e levado a um hospital próximo, onde foi declarado morto.

Ao o site "TMZ", a polícia informou que o serviço de emergência recebeu um chamado de parada cardíaca por volta das 9h50 para a casa de Hogan. Até o momento, a causa oficial da morte do lutador não foi divulgada.

Carreira no esporte

Nascido em 11 de agosto de 1953, em Augusta, na Geórgia, EUA, Terry Gene Bollea, conhecido como Hulk Hogan, foi um dos nomes mais famosos da luta livre. Sucesso principalmente nos anos 1980 e 1990, ele transformou o esporte em uma forma de entretenimento com sua teatralidade no ringue.

Com sua bandana e bigode característico, Hogan deu início ao fenômeno "Hulckmania" após derrotar Iron Sheik no Campeonato Mundial de Pesos Pesados em 1984. Ele teve muitas performances memoráveis, incluindo um confronto contra Dwayne "The Rock" Johnson e Andre the Giant. O lutador teve rivalidades icônicas com Ultimate Warrior e Randy Savage.

Ao todo, Hogan conquistou 12 títulos mundiais, sendo seis na World Wrestling Federation (WWF, hoje WWE) e seis na World Championship Wrestling (WCW). Entre 1984 e 1988, alcançou a marca de 1.474 dias consecutivos como campeão na WWF. O lutador também foi o primeiro a vencer duas edições do Royal Rumble, em 1990 e 1991.

Do esporte à atuação

Devido sua notoriedade e físico marcante, além de ser um personagem carismático, Hogan recebeu vários convites para atuar. Sua estreia como ator aconteceu em "Rocky III", como Thunderlips, em 1982. Ele ainda interpretou papéis em "Desafio total" (1989), "Comando suburbano" (1991) e "O senhor babá" (1993).

Em 1994, estrelou a série "Thunder - Missão no Mar". Hogan geralmente participava de produções que se passavam no universo das lutas e conquistavam o grande público.

Posicionamento político e polêmicas racistas

Em 2008, Hogan foi gravado durante um encontro íntimo com a mulher de um amigo dele. Na gravação, o lutador falava diversas frases racistas. O vídeo, publicado pelo site de entretenimento Gawker em 2012, motivou um processo judicial milionário, que terminou com a vitória de Hulk.

Em 2015, depois da transcrição de áudio ser divulgada, Hogan, que havia entrado no Hall da Fama da WWE em 2005, foi retirado. Após ganhar o processo, ele foi reintroduzido à lista em 2020.

Alguns anos mais tarde, em 2024, Hogan voltou a ser alvo de polêmicas quando rasgou sua camisa durante a Convenção Nacional Republicana para declarar apoio a Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.