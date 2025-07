França vai presidir uma conferência internacional de chefes de Estado e governo, para relançar a solução 'dois Estados' - Joel Saget / AFP

Publicado 24/07/2025 18:36

A França vai reconhecer o Estado palestino em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (24) o presidente Emmanuel Macron.

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro", publicou Macron no X e Instagram.

A França vai presidir com a Arábia Saudita uma conferência internacional de chefes de Estado e governo, com o objetivo de relançar a chamada solução "de dois Estados", um palestino e o outro israelense. Inicialmente previsto para junho, o encontro foi adiado devido à guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Antes dele, será realizada em 28 e 29 de julho uma reunião ministerial em Nova York.

Um total de 142 países já reconheceram o Estado palestino, segundo uma contagem da AFP. Estados Unidos e Israel se opõem firmemente a essas iniciativas diplomáticas.

Macron ressaltou no X a urgência de "que termine a guerra na Faixa de Gaza, e socorrer a população civil". Nesse contexto, "deve-se construir o Estado da Palestina, garantir a sua viabilidade e permitir que, ao aceitar a sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, participe da segurança de todos no Oriente Médio".

A França busca, com esse passo, "dar uma contribuição-chave para a paz no Oriente Médio", e "mobilizará todos os seus aliados internacionais que desejarem participar", indicou Macron, em carta dirigida ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada.