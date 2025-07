Thompson foi preso em Lynchburg, Virgínia, em janeiro de 2024 - Autoridade Penitenciária Regional de Blue Ridge / AFP

Publicado 24/07/2025 13:50

O ex-comissário de bordo da American Airlines, Estes Carter Thompson III, de 37 anos, foi condenado, nesta quinta-feira (23), a 18 anos e meio de prisão por esconder celular em tampas de vasos sanitários de aviões para filmar garotas. A polícia alegou que ele possuía gravações de meninas de 7, 9, 11 e 14 anos, feitas ao longo de um período de nove meses.

O celular foi escondido sob um adesivo de advertência que dizia "assento quebrado" no banheiro do avião. Uma menina de 14 anos descobriu a armação durante um voo com destino a Boston, em 2 de setembro de 2023, tirou uma foto e mostrou ao pai, que confrontou o então comissário.

Na conta do ICloud (serviço de armazenamento em nuvem da Apple) de Thompson foram encontradas imagens de abuso sexual infantil geradas por inteligência artificial e mais de 50 imagens de uma menina de 9 anos que viajava como menor desacompanhada.

A juíza Julia Kobick, do Tribunal Distrital de Boston, classificou o comportamento como "apavorante" e afirmou que a "inocência das crianças vítimas foi perdida" por causa de suas ações. Thompson foi preso em Lynchburg, Virgínia, em janeiro de 2024, e se declarou culpado das acusações em março.