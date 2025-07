Caso aconteceu em uma luxuosa reserva de caça em Mossel Bay, na África do Sul - Reprodução / Redes sociais / Google Street View

Caso aconteceu em uma luxuosa reserva de caça em Mossel Bay, na África do SulReprodução / Redes sociais / Google Street View

Publicado 24/07/2025 09:05

Um CEO milionário, identificado como FC Conradie, de 39 anos, morreu nesta terça-feira (22) após ser atacado por um elefante em uma luxuosa reserva de caça em Mossel Bay, na África do Sul.

"De acordo com os relatos disponíveis, os serviços de emergência foram chamados ao local após o homem ter sido pisoteado por um elefante por volta das 8h", diz o comunicado. "Ao chegarem, os membros encontraram o homem, funcionário da empresa, com ferimentos múltiplos. Ele foi posteriormente declarado morto pelos paramédicos no local. O elefante já havia sido retirado do acampamento quando chegaram."

FC Conradie era coproprietário da reserva de caça. Ele deixa a esposa e três filhos.

Em março de 2024, um guia, identificado como David Kandela, de 36 anos, casado e pai de um filho, estava guiando um rebanho pela área Eco Tent Lodge da reserva quando um elefante atacou de repente. Ele empalou David com suas presas e depois o arrastou para o mato, onde outros elefantes se juntaram e arrancaram seus braços e pernas, deixando apenas sua cabeça e tronco.