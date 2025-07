Homem não teve nome e idade divulgados - AFP

Publicado 24/07/2025 10:48

As autoridades da Indonésia anunciaram, nesta quinta-feira (24), que um brasileiro foi preso, no dia 13 de julho, no aeroporto de Bali, por portar mais de três quilos de cocaína. O homem, que não teve o nome nem a idade divulgados, pode ser condenado à morte.

Segundo a Agência Nacional de Narcóticos da Indonésia, o brasileiro carregava dois sacos plásticos em sua mochila e mala contendo a droga. As autoridades afirmam que ele confessou que entregaria os pacotes a um morador de Bali.

No mesmo dia, uma sul-africana também foi presa no aeroporto de Bali, ao chegar de Singapura, com quase um quilo da droga, que estaria escondido em suas roupas.

A Indonésia tem algumas das leis antidrogas mais severas do mundo e prevê a pena de morte para traficantes.



Atualmente, há dezenas de condenados à morte por esse crime no país, entre elas, uma idosa britânica por tráfico de cocaína. O país realizou suas últimas execuções em 2016, quando um indonésio e três nigerianos condenados por tráfico de drogas foram fuzilados por um pelotão.

* Com informações da Agência Brasil