Ataques verbais de Trump a Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, têm sido constantes - Reprodução / AFP

Ataques verbais de Trump a Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, têm sido constantesReprodução / AFP

Publicado 25/07/2025 09:39

O presidente Donald Trump teve uma conversa tensa com o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nesta quinta-feira (24). Durante uma visita para inspecionar as obras de reforma da sede do banco, em Washington, ambos discordaram sobre o custo total da obra diante de jornalistas. O Fed é o equivalente ao Banco Central nos Estados Unidos.

Divergência sobre obra gera climão entre Trump e presidente do Fed diante de jornalistas.



Crédito: AFP pic.twitter.com/l1mFFlmej8 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2025

Trump adiantou que o valor total da obra seria de US$ 3,1 bilhões. "Não estou sabendo", respondeu Powell. Ele examinou um papel que Trump lhe mostrou diante dos jornalistas, mas disse que o presidente acrescentou em sua estimativa "um terceiro edifício".



"É um prédio que está em construção", disse Trump. "Não, foi construído há cinco anos", rebateu Powell. "Gostaria que ele reduzisse a taxa de juros", insistiu o presidente americano.



Posteriormente, Trump disse em entrevista coletiva estar convencido de que Powell "fará o correto". A próxima reunião do Fed sobre os juros acontecerá nos próximos dias 29 e 30.



O presidente negou que o encontro tenha sido tenso e afirmou que não pressionou pela renúncia de Powell. Trump sugeriu recentemente que as obras podem ter sido alvo de "fraude", o que alimentou as especulações sobre uma possível demissão do presidente do Fed.



Os ataques verbais de Trump a Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, têm sido constantes. "Ele sempre chega tarde, deveria ter baixado os juros várias vezes", lamentou Trump, por exemplo, na última terça-feira. "As pessoas não conseguem comprar casas porque esse cara é um idiota. Ele mantém os juros muito altos, sem dúvida por razões políticas", acrescentou.



O Fed manteve os juros estáveis neste ano e descarta reduzi-los em meio a um cenário incerto, agravado pela ofensiva tarifária global promovida por Trump, que pode elevar os preços.



Em comparação, o Banco Central Europeu (BCE) tem reduzido progressivamente os juros, de 4% em junho de 2024 para os atuais 2%.



Trump ameaçou demitir Powell, mas recentemente considerou essa medida improvável. Uma demissão desse tipo seria inédita e, para ser realizada, seria necessário comprovar a existência de faltas graves ou má conduta por parte de Powell, de 72 anos.



A missão do Fed, cujas decisões têm impacto nos mercados financeiros globais, é controlar a inflação e garantir boas condições de emprego nos Estados Unidos. A instituição e seu presidente gozam, na teoria, de um status que os protege de pressões políticas.



No entanto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou na última segunda-feira que será realizada uma auditoria na instituição.