Reunião ocorre após o encontro entre o presidente americano, o líder ucraniano e líderes europeus na Casa BrancaAFP
Zelensky diz que autoridades ucranianas se reunirão com membros do governo Trump na sexta-feira
Encontro em Nova York faz parte de esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia
Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia
Ação aconteceu de 1960 a 1992
Tailandesa condenada a 43 anos de prisão por crime de lesa-majestade é libertada
Anchan Preelert divulgou vídeo no YouTube em 2021 criticando a monarquia do país
Ataque a tiros em escola católica dos EUA deixa ao menos duas crianças mortas e 14 feridos
Governador Tim Walz acompanha o caso e manifesta preocupação com alunos e professores
Guarda Costeira dos EUA faz maior apreensão de drogas da história da agência com 34,5 toneladas
Valor estimado do material é de R$ 2,57 bilhões
Israel matou mais jornalistas que qualquer guerra da história mundial, aponta pesquisa
Entidades profissionais acusam Tel Aviv de assassinatos deliberados
