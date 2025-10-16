Polícia espanhola investiga desaparecimento da obraReprodução
Quadro de Picasso avaliado em R$ 3,8 milhões desaparece durante transferência de Madri para Granada
Obra 'Natureza morta com violão' foi pintada em 1942
A polícia espanhola investiga o desaparecimento de um quadro de Pablo Picasso quando era transportado de Madri a Granada para uma exposição, informaram nesta quinta-feira (16) fontes das forças de segurança à AFP.
Fontes da Polícia Nacional confirmaram uma investigação sobre o desaparecimento da obra do pintor andaluz (1881-1973), mas não revelaram detalhes porque o caso está sob segredo de justiça.
Segundo o jornal Ideal de Granada, a obra "Natureza morta com violão", de 1942, um óleo sobre tela avaliado em 600.000 euros (3,8 milhões de reais), seria exibida na mostra "Bodegón", da Fundação 'Caja Granada'.
Todas as obras da exposição na cidade andaluz procedem de coleções privadas, segundo a entidade que organiza a mostra.
O valor elevado das obras de Picasso - dois de seus quadros superaram 140 milhões de dólares em leilões nos últimos anos - aumenta o risco de roubo.
Um dos mais notórios foi o roubo em 1976 de mais de 100 quadros do artista expostos no Palácio dos Papas da cidade francesa de Avignon, mas todas as obras foram recuperadas.
