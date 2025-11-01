Mulher denunciou os dois policiais, que foram presos e afastados de suas funçõesJoedson Alves/Agência Brasil
Os agentes são processados por estupro e agressão sexual cometidos por pessoas que abusaram da autoridade conferida por seus cargos, detalhou a procuradora. No momento dos fatos denunciados, a jovem estava na promotoria do tribunal de Bobigny por “descumprimento, por parte de um dos pais, de suas obrigações legais que comprometem a saúde, a segurança, a moralidade ou a educação do filho”, indicou o promotor Éric Mathais em um comunicado.
Ambos reconheceram ter mantido relações sexuais com a mulher, mas afirmaram que foram consensuais, segundo uma fonte próxima ao caso. O advogado de um dos acusados alegou que se tratava de uma “relação consentida”.
Outra fonte próxima ao caso disse que a jovem tem 26 anos, e os policiais, 35 e 23 anos.
O ministro do Interior, Laurent Nuñez, declarou na quinta-feira que “se confirmados, esses fatos são extremamente graves e inaceitáveis”, acrescentando os dois agentes “foram suspensos imediatamente”.
