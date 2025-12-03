Trump exige que Maduro deixe imediatamente a presidência da VenezuelaAFP
Maduro confirma conversa 'cordial' com Trump
Presidente dos EUA afirmou no domingo que falou por telefone com líder da Venezuela, sem dar detalhes sobre a conversa
Bebê de um ano está entre os 159 mortos em incêndio em complexo residencial em Hong Kong
Cerca de 30 pessoas ainda constam como desaparecidas
Família de pescador colombiano morto em ataque dos EUA no Caribe faz denúncia em órgão internacional
Família de Alejandro Carranza garante que ele não tinha vínculo com o narcotráfico
UE fecha acordo para proibir importações de gás russo até 2027
Medida busca reduzir dependência energética de Moscou
Crianças traumatizadas pela guerra em Gaza são tratadas com óculos de realidade virtual
Jovens são transportados para um mundo longe da destruição
Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry antes de overdose fatal recebe sentença
Pena pode chegar a 40 anos de prisão, além da perda da licença médica
