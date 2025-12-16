Trump foi questionado sobre o conflito no tapete vermelho do Kennedy Center Honors - AFP

Publicado 16/12/2025 19:58 | Atualizado 16/12/2025 20:16

O presidente Donald Trump ampliou nesta terça-feira (16) a proibição de viagens aos Estados Unidos para cidadãos de mais sete países, incluindo a Síria e portadores de passaportes da Autoridade Palestina.

A Casa Branca afirmou que Trump, que há muito tempo defende a restrição da imigração, age "para proteger a segurança dos Estados Unidos", segundo uma publicação nas redes sociais.

Ele também quer impedir a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos que "minem ou desestabilizem sua cultura, seu governo, suas instituições ou seus princípios fundadores", acrescentou.

A medida de Trump ocorre poucos dias depois de dois soldados americanos e um civil morrerem na Síria, país que Trump tentou reabilitar internacionalmente desde a queda doresidente Bashar al Assad.

As autoridades sírias disseram que o autor do ataque era um integrante das forças de segurança que seria destituído por "ideias islamistas extremistas".

O governo Trump já havia proibido de forma informal as viagens de portadores de passaportes da Autoridade Palestina, em um gesto de solidariedade a Israel diante do reconhecimento de um Estado palestino por outras nações ocidentais, como França e Reino Unido.

Outros países recentemente submetidos à proibição total de viagens para seus cidadãos estão entre os mais pobres da África -- Burkina Faso, Mali, Níger, Serra Leoa e Sudão do Sul -- além do Laos, no Sudeste Asiático.