Marco Rubio diz que EUA podem trabalhar com a Venezuela - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 04/01/2026 11:23

Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com os líderes remanescentes da Venezuela, caso tomem "a decisão correta", disse o secretário de Estado Marco Rubio, neste domingo (4), após uma operação surpresa dos EUA depor o presidente do país rico em petróleo, Nicolás Maduro.



"Vamos julgar tudo pelo que eles fizerem, e vamos ver o que eles farão", disse Rubio ao programa "Face the Nation da CBS News".



"Eu sei disto: se eles não tomarem a decisão correta, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de influência", acrescentou.

Ataque

Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a operação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua mulher, e retirado do país por via aérea."



De acordo com o presidente dos EUA, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Agentes de segurança encaminharam Maduro para um centro de detenção em Nova York.

Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.