WhatsAp prometeu fazer 'todo o possível para manter os usuários conectados'AFP
"A decisão foi de fato tomada e implementada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou que a determinação foi motivada pela "relutância do WhatsApp em cumprir as normas e a legislação russa".
Também ameaçou uma série de sites, incluindo a popular plataforma Telegram, com quedas forçadas de velocidade ou proibições diretas caso não cumpram as leis russas, incluindo as que exigem que os dados dos usuários russos sejam armazenados dentro do país.
Os críticos do governo e os defensores dos direitos humanos afirmam que as restrições russas são uma clara tentativa do Kremlin de aumentar o controle e a vigilância sobre o uso da internet na Rússia, em meio a uma ampla repressão à dissidência durante a ofensiva na Ucrânia.
Os eventos ocorreram depois que a agência reguladora da internet da Rússia anunciou, na terça-feira, "restrições graduais" ao Telegram, acusado de "violação" da legislação nacional.
