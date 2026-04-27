Líbano denunciou violação do cessar-fogo pelo exército israelense desde o início do acordo no último dia 16 - AFP

Líbano denunciou violação do cessar-fogo pelo exército israelense desde o início do acordo no último dia 16AFP

Publicado 27/04/2026 21:05 | Atualizado 27/04/2026 21:32

Dois brasileiros morreram, neste domingo (26), em um ataque israelense que atingiu o Sul do Líbano. As vítimas são uma mulher e o filho dela, de 11 anos, que moravam no distrito Bint Jeil. Além dos dois, o pai, que era libanês, morreu em decorrência do bombardeio. O outro filho brasileiro do casal está hospitalizado devido aos ferimentos do ataque.

Em nota, o Itamaraty afirmou que "esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)".

O Ministério de Relações Exteriores reiterou que o Brasil condena ataques, feitos por ambos os lados, durante o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Além disso, o Itamaraty se mostrou contra os avanços de Israel no território libanês, o que causa o deslocamento forçado de mais de um milhão de pessoas.

O ministério exigiu "a imediata cessação das hostilidades, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês", e informou que a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado.