Informação foi confirmada pela famílai de Bonnie TylerReprodução / Instagram
A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho após sair de um coma induzido. Em maio, ela passou por uma cirurgia intestinal de emergência e no dia seguinte sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Ela alcançou fama mundial com a canção It’s a Heartache, um hit melancólico que explodiu nas rádios e abriu as portas do mercado americano. Mas foi na década seguinte que Bonnie entraria definitivamente para a cultura pop.
Em 1983, lançou o hit Total Eclipse of the Heart, balada épica produzida e composta por Jim Steinman. O videoclipe teatral ajudou a eternizar a cantora no imaginário dos anos 1980.
Ela também obteve sucesso com as faixas Bitterblue, Holding Out For A Hero, More Than a Lover, Lost In France, entre outras.
Holding Out for a Hero, lançada em 1984, voltou a ganhar popularidade entre gerações mais jovens após integrar a trilha sonora do filme Shrek 2.
Um capítulo especialmente lembrado pelos fãs brasileiros foi a parceria de Bonnie Tyler com Fábio Jr. Em 1986, os dois gravaram uma versão bilíngue da canção Sem Limites pra Sonhar. A música se tornou um enorme sucesso no País, tocando intensamente nas rádios e em trilhas românticas da televisão da época.
"Me lembro de ele [Fábio Jr.] ser um homem muito bonito que me deu um anel lindo de ouro com pedras cravejadas. Ele era absolutamente lindo. Não consigo me lembrar da música agora, mas éramos número 1 no Brasil. Isso foi muito empolgante", relembrou a cantora em entrevista ao Estadão realizada em 2022, quando ela realizou uma turnê brasileira comemorando 50 anos de carreira.
À época, ela também elegeu as cinco maiores cantoras de todos os tempos: Chaka Khan, Tina Turner, Pink, Janis Joplin e Miley Cyrus.
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