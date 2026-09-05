Homem estava preso em túnel de hidrelétrica, enquanto mulher foi resgatada de uma casa - Reprodução / Redes sociais

Homem estava preso em túnel de hidrelétrica, enquanto mulher foi resgatada de uma casaReprodução / Redes sociais

Publicado 05/09/2026 08:57

Equipes de resgate no Nepal resgataram com vida, neste sábado (5), um cidadão chinês e uma mulher, dez dias depois das enchentes que devastaram o país. O salvamento acontece um dia após dois trabalhadores nepaleses serem retirados vivos de um túnel

Segundo uma publicação do gabinete do primeiro-ministro do País, o homem foi resgatado de um túnel de uma usina hidrelétrica de Trishuli, elevando para três o número de trabalhadores retirados com vida do local.



O Exército do Nepal informou que uma equipe conjunta de resgate, formada por militares nepaleses e especialistas sul-coreanos em desastres, retirou o homem de um túnel de 225 metros. O trabalhador foi resgatado de helicóptero, enquanto um médico do Exército verificava seu estado de saúde durante o voo.



O outro resgate foi feito na cidade de Nuwakot, onde uma mulher foi resgatada com vida de uma casa, informou neste sábado o porta-voz do Exército do Nepal. Conforme as autoridades, a mulher foi transportada de helicóptero para Katmandu.



Imagens divulgadas pelo Exército do Nepal mostram os socorristas encontrando a mulher coberta de lama. Eles lhe deram água antes de retirá-la em segurança, enrolada em um cobertor.



Pelo menos 1.300 pessoas morreram na avalanche de 26 de agosto, que provavelmente foram causadas pelo colapso de uma geleira, e mais de cinco mil continuam desaparecidas, de acordo com a agência de gestão de desastres do Nepal.

Cerca de 900 trabalhadores estão desaparecidos em 12 hidrelétricas em todo o Nepal, e acredita-se que aproximadamente 500 estejam presos em diferentes túneis, segundo as autoridades.