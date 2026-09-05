Homem estava preso em túnel de hidrelétrica, enquanto mulher foi resgatada de uma casaReprodução / Redes sociais
【中国男子受困10天后获救：尼泊尔救援队在隧道内225米处找到他，意识清醒，还能喝水】生命的奇迹！9月5日，尼泊尔灾区再传出幸存者获救的消息。一名中国男子受困水电站隧道10天后，被救援人员找到并救出。… https://t.co/OGlZVoN7pv pic.twitter.com/IM3GmJfCwZ— 王局拍案 (@wangjupaian) September 5, 2026
O Exército do Nepal informou que uma equipe conjunta de resgate, formada por militares nepaleses e especialistas sul-coreanos em desastres, retirou o homem de um túnel de 225 metros. O trabalhador foi resgatado de helicóptero, enquanto um médico do Exército verificava seu estado de saúde durante o voo.
O outro resgate foi feito na cidade de Nuwakot, onde uma mulher foi resgatada com vida de uma casa, informou neste sábado o porta-voz do Exército do Nepal. Conforme as autoridades, a mulher foi transportada de helicóptero para Katmandu.
Imagens divulgadas pelo Exército do Nepal mostram os socorristas encontrando a mulher coberta de lama. Eles lhe deram água antes de retirá-la em segurança, enrolada em um cobertor.
Pelo menos 1.300 pessoas morreram na avalanche de 26 de agosto, que provavelmente foram causadas pelo colapso de uma geleira, e mais de cinco mil continuam desaparecidas, de acordo com a agência de gestão de desastres do Nepal.
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