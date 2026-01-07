Planejamentos são repassados por meio de palestras educativas desenvolvidas em setores da prefeitura - Foto Divulgação

Publicado 07/01/2026 17:04

Natividade - Sensibilização e capacitação dos servidores, com foco na economia de água na administração pública é uma iniciativa considerada inovadora do governo de Natividade, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. É desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com foco no uso racional dos recursos naturais e bens públicos.

Em dezembro foram realizadas palestras como parte das ações da Agenda Ambiental na Administração Pública, abordando a importância do uso consciente desse recurso natural nos prédios públicos e nas atividades rotineiras do serviço público. “A importância da água como bem essencial à vida foi um dos temas.

Também houve abordagens sobre os impactos ambientais e financeiros do desperdício; principais pontos de consumo de água nos órgãos públicos; e ações práticas para economizar água no dia a dia, conforme material educativo apresentado. A programação envolveu, pessoal do setor administrativo, compras, licitação, gabinete, Secretarias de Saúde e Educação e demais servidores.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), “a iniciativa integra as ações ambientais desenvolvidas pelo município no último ano-base e reforça o compromisso da gestão municipal com a capacitação dos servidores e a adoção de práticas sustentáveis no uso dos recursos hídricos”. Visa ainda incentivar a economia de energia elétrica e o uso consciente de materiais.