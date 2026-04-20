Encontro foi dedicado à análise dos resultados da avaliação e compromisso com o futuro dos alunos - Foto Divulgação

Encontro foi dedicado à análise dos resultados da avaliação e compromisso com o futuro dos alunos Foto Divulgação

Publicado 20/04/2026 15:39

Natividade – Com atenção voltada para fortalecer o diálogo, planejamento e a construção de estratégias que impulsionem a alfabetização no município, o governo de Natividade (RJ) tem buscado alternativas, por meio da Secretaria de Educação. Para tanto, reuniu profissionais da rede no final da semana.

O encontro aconteceu sexta-feira (17), classificado como manhã de articulação, envolvendo diretores de escolas, equipe técnica e representantes da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa), que é um componente estratégico do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Ministério da Educação (MEC).

A proposta da Renalfa é garantir a alfabetização de 100% das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental, promovendo a colaboração entre União, estados e municípios para fortalecer práticas pedagógicas. A base da iniciativa foi a Avaliação Alfabetizada RJ 2025 (Avalia RJ).

Trata-se de um exame diagnóstico anual aplicado a alunos do 2º ano do ensino fundamental no estado do Rio de Janeiro, centrado em Língua Portuguesa e Matemática, cujo objetivo é avaliar habilidades de alfabetização e raciocínio lógico, orientando ações pedagógicas para garantir o aprendizado na idade correta.

O encontro foi dedicado à análise dos resultados da avaliação e compromisso com o futuro. “Seguimos avançando para garantir uma educação de qualidade e mais oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes em 2026, promovendo uma reflexão coletiva sobre os resultados alcançados e os desafios ainda presentes no processo de alfabetização”, ratifica a secretara.

Na semana anterior a Educação havia reunido os educadores para um diálogo na mesma linha focada na construção, de forma colaborativa, de estratégias pedagógicas que fortaleçam a prática em sala de aula e impulsionem a aprendizagem dos estudantes: ”Mais do que números, o momento reafirma o compromisso com uma educação de qualidade”.