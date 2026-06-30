A estrutura de atendimento da concessionária em Natividade estará montada na Praça Francisco Rosa da Silva - Foto Divulgação

A estrutura de atendimento da concessionária em Natividade estará montada na Praça Francisco Rosa da Silva Foto Divulgação

Publicado 30/06/2026 14:23

Natividade/Região – Quem tem contas de água atrasadas com Rio+Saneamento em Natividade, São José de Ubá, São Fidelis , Carapebus e demais cidades do interior do estado do Rio de Janeiro atendidas pela concessionária terão oportunidade de negociar com descontos de até 65% e condições facilitadas de parcelamento. Para tanto, a empresa definiu um calendário, com prazo até 19 de julho.

O atendimento itinerante em Natividade, na região noroeste, será dia 15, das 9h às 16h, na Praça Francisco Rosa da Silva, (Bom Jesus do Querendo). Antes, as equipes estarão em Bom Jardim, Carapebus, São Fidélis, Sumidouro, São José de Ubá e Trajano de Moraes. Macuco, Carmo e cidades da região serrana também serão contempladas.

A iniciativa faz parte do Programa Rio+Perto de Você; além da proposta para negociar dívidas, visa facilitar o acesso aos atendimentos para quem não consegue se deslocar até a loja da concessionária. Entre os serviços disponibilizados estão adesão à Tarifa Social e solicitação de nova ligação de água ou esgoto, tirar dúvidas sobre consumo e emitir a segunda via de faturas.

Segundo a concessionária, os clientes poderão também receber orientações sobre o consumo consciente de água e a importância do saneamento básico para a saúde e o meio ambiente. O interessado terá de comparecer ao local munido de um documento de identidade oficial (RG ou CPF) e, se for cliente, de uma conta de água recente, o que facilita a localização da matrícula do imóvel.

Com 387 quilômetros quadrados, Natividade, localizado a 300 quilômetros da capital fluminense, ocupa a 44ª posição em extensão territorial dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A população – de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – é de 15.074 habitantes. O município é banhado pelo Rio Carangola.